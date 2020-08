LAZZATE – Innesto di spessore in casa Ardor: dal Castello Vighizzolo arriva Carlo Cesana, 29enne di Albavilla, laureato in scienze motorie e allenatore qualificato in possesso del patentino Uefa C. Carlo è pronto per iniziare una grande avventura in quel di Lazzate, che ci si augura possa essere ricca di soddisfazioni.

Ecco l’intervista comparsa sul sito ufficiale dell’Ardor Lazzate.

Ciao Carlo, benvenuto! Quali sono le prime impressioni sul mondo Ardor?

Ciao! All’Ardor ho avuto fin da subito l’idea di un progetto serio e ambizioso che mira a far crescere il proprio settore giovanile, per poi utilizzare lo stesso come serbatoio per la Juniores e la Prima squadra.

Cosa ti ha spinto ad iniziare ad allenare?

La passione per il calcio e lo sport in generale sono, oltre al mio lavoro, tutto quello che ho sempre voluto fare, perciò è venuto naturale voler muovere i primi passi da allenatore fin da subito. Ho iniziato ad allenare molto presto, già a 19 anni, come mister nella categoria Pulcini del mio paese, Albavilla. Negli anni successivi ho avuto l’opportunità di allenare tutte le categorie del settore giovanile dalla scuola calcio agli Allievi. Colgo l’occasione per ringraziare il Castello Vighizzolo nella figura del presidente Giovanni Bettio che mi ha permesso di crescere e migliorare fino a vincere diversi campionati giovanili e confrontarmi con più gruppi anche nei regionali. Da calciatore, invece, ho giocato tra Prima, Seconda categoria e Promozione con Arcellasco, Fino Mornasco e, appunto, Castello.

Con quale ruolo arrivi all’Ardor Lazzate?

Sono qui per allenare gli Allievi U16, collaborare come preparatore atletico sugli Allievi U17 e, infine, darò una mano su un gruppetto di piccolini della scuola calcio.

Quali obiettivi ti poni per la stagione 2020/21?

Gli obiettivi per la prossima stagione, che speriamo arrivi il prima possibile, sono cercare di migliorare e formare ogni singolo ragazzo portandolo al suo livello massimo, oltre che dare il mio contributo per far crescere tutto il settore giovanile dell’Ardor Lazzate. Ovviamente, senza dimenticarsi che nelle categorie agonistiche bisogna sempre provare a vincere!

