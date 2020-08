Ceriano Laghetto, campagna contro abbandono animali

CERIANO LAGHETTO – Manifesti murali e campagna social dell’Amministrazione comunale al fianco dell’Enpa, Ente nazionale protezione animali, per sensibilizzare tutta la popolazione contro il malcostume dell’abbandono degli animali. Quest’anno più che mai l’Amministrazione comunale scende in campo al fianco dell’associazione di animalisti per contrastare il fenomeno dell’abbandono che nel 2020 si è accentuato fin dai primi mesi dell’anno a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Sono stati registrati numerosi ingressi in canili e rifugi per motivi diversi – spiega Antonella Imperato, assessore comunale con delega alla tutela degli animali – Alcune volte si è trattato di situazioni drammatiche, con i padroni degli animali ricoverati per il Coronavirus, spesso con lunghe degenze e talvolta, purtroppo, senza fare più ritorno a casa. Ciò, a volte, ha comportato la definitiva presa in carico dell’animale rimasto solo, da parte delle strutture addette. Poi però ci sono stati anche abbandoni dettati dal timore, del tutto infondato, che gli animali domestici potessero essere vettori del Covid 19. Una convinzione totalmente falsa, che però ha avuto l’effetto di convincere qualcuno a disfarsi del proprio animale domestico”. Ora si spera che con l’arrivo del periodo delle vacanze, non giunga anche una “seconda ondata” di abbandoni. Per questo motivo viene lanciata la campagna di sensibilizzazione.

L’edizione 2020 della campagna Enpa fa riferimento proprio all’emergenza Coronavirus, riportando immagini di persone con la mascherina sul volto. “Ti senti in pericolo?” – si legge sul manifesto. “Il tuo disagio finirà, il suo no” – è la risposta accompagnata dall’immagine di un animale abbandonato e dal monito inequivocabile: “Ricorda i tuoi gesti fanno la differenza”.

