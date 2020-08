ORIGGIO – L’amministrazione comunale ha assegnato a tutti coloro che hanno frequentato centri estivi un contributo parziale copertura del costo sostenuto.

Il contributo sarà pari alla metà di quanto effettivamente speso dal nucleo famigliare, dopo aver dedotto dalle spese eventuali contributi a tal scopo già erogati dallo stato (bonus centri estivi).

L’assegnazione del contributo sarà soggetta ai seguenti criteri: residenza nel comune di Origgio del minore beneficiario del contributo; autocertificazione dell’ottenimento del contributo statale bonus centri estivi o autocertificazione del mancato ottenimento; presentazione in sede di domanda per il contributo di ricevute o fatture attestanti i pagamenti della frequenza a centri estivi nel 2020 o autocertificazione delle spese sostenute in caso di frequenza a centri estivi gestiti da enti morali o Onlus non tenute all’emissione di ricevute o fatture.

Per ottenere il contributo è necessario presentare il protocollo comunale entro venerdì 6 novembre 2020 la domanda in carta libera secondo lo schema che può essere scaricato dal sito web www.comune.origgio.va.it, oppure ritirato presso l’ufficio protocollo del comune.

La consegna potrà essere fatta a mano, tramite i servizi postali, a mezzo fax, via posta elettronica alla casella ufficio,[email protected] o tramite Pec alla casella [email protected]

Per ulteriori informazioni potete contattare la casella mail [email protected]