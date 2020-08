SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota inerente all’evento in programma il 7 settembre.

La Saronno Film Commision e Alto Milanese Film Commision curatori del “Primo Premio Saronno Città di Cultura 2020-Terza Edizione The Silighini Golden Awards” previsto per il 7 settembre a Saronno sono felici di comunicare di aver ricevuto il preavviso di accettazione del Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Siamo lieti che il nostro progetto abbia riscontrato apprezzamento da parte del dicastero e in attesa della firma del Ministro Dario Franceschini,che invitiamo a Saronno,lo ringraziamo per la sensibilità dimostrata verso il cinema indipendente,la città di Saronno e chi fa cultura cercando di portare lustro e fama alla nostra meravigliosa città.

Molte le personalità Rai e Mediaset oltre a volti del cinema Italiano come l’attrice Elena Lietti (nota per “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì), il regista Nicola Campiotti (che ha diretto Beppe Fiorello nel film su Muscia) e molti altri che hanno dato conferma della loro presenza il 7 settembre e in questi giorni stiamo incontrando molte persone saronnesi impegnate da anni nel fare cultura e questo evento porterà luce sul loro eccezionale lavoro.

Saronno e Alto Milanese Film Commision.

08082020