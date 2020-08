Saronno Popolare: “Non c’è un centrodestra ma solo la Lega. Invitiamo a votare Gilli”

SARONNO – “Saronno Popolare prende le distanze da quello che viene definito “centrodestra saronnese” in quanto dopo le recenti situazioni uscite sui giornali e le dichiarazioni dei referenti Agostino De Marco per Forza Italia e Claudio Sala per la lega Nord per l’indipendenza della Padania (questo il nome che usano in consiglio comunale) è evidente che a Saronno non esiste il “centrodestra” ma una grande Lega Nord per l’indipendenza della Padania che ha inglobato i marchi di un partito di centro, Forza Italia, e un partito erede del Movimento Sociale Italiano, chiamato oggi Fratelli d’Italia”.

Inizia così il nuovo affondo di Saronno Popolare la lista civica che si è annunciata qualche settimana fa in piena crisi del centrodestra.

“Il tira e molla sulla vicenda di Maria Assunta Miglino, assessore, è la prova del nove di come Forza Italia sia pronta a subire ogni offesa e smacco pur di andare a braccetto con la Lega Nord per l’Indipendenza della Padania e appoggiare il candidato sindaco Alessandro Fagioli. Comprendono i dirigenti del partito Forza Italia che la fuga di pezzi da novanta come l’onorevole Enrico Costa verso “Azione” è dovuto proprio all’appiattimento verso la Lega Nord? A Saronno la casa naturale del partito Forza Italia è con l’avvocato Pierluigi Gilli, persona che lo stesso partito Forza Italia solo cinque anni fa proponeva come sindaco dicendo “affidiamoci all’esperienza” e nientedimeno invitava e portava a Saronno Silvio Berlusconi in appoggio della candidatura. Come può oggi appoggiare il candidato Alessandro Fagioli che cinque anni fa attaccavano e non appoggiare il candidato Gilli che cinque anni fa proponeva come esempio di buon governo cittadino?

Fratelli d’Italia partito nato dai successori del Movimento Sociale di Almirante, può oggi stare alleato di una Lega per l’indipendenza della Padania che non fa indossare il tricolore al Sindaco e ha limitato ogni qualsiasi forma di bandiera tricolore? De Marco e Credendino appoggiando Fagioli stanno portando Augusto Airoldi a fare il sindaco di Saronno.

Avevamo un nostro candidato sindaco nella persona di un volto noto del passato politico varesino ma certi che oggi il bene della città si fa facendo confluire i voti invitiamo i popolari, liberali, figli della cultura di centro e di centrodestra a votare il candidato Gilli alla carica di Sindaco.