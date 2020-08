CARONNO PERTUSELLA – Trasferta a Castelfranco Veneto per la Rheavendors Caronno, che oggi pomeriggio alle 14 incontra le locali Thunders Castellana nel 6′ turno di serie A1. La doppia partita sarà trasmessa in diretta dalle telecamere di FIBSTV. Le venete arrivano dalla loro prima vittoria stagionale (ottenuta nel derby contro il Bussolengo) e cercheranno di ripetersi, forti dell’esuberanza giovanile del proprio line-up. In pedana, con Fabbian e Biasi, il confronto con Durot e l’ex di turno Salis, sembra sbilanciato a favore di queste ultime due, ma è evidente che con un calendario così compresso come quello di questa stagione, può succedere di tutto.

Nel primo dei due raggruppamenti in cui è suddiviso il massimo campionato, anche la riproposizione della sfida scudetto 2019. Sul diamante di Ospiate andrà in scena alle 18 il confronto tra MKF Bollate (capoclassifica del girone) e Bussolengo (campione d’Italia). Sarà l’unica sfida serale di questo secondo week-end di agosto. Con l’Inox Team Saronno che osserverà il proprio turno di riposo, per la formazione bollatese, che appare decisamente favorita, potrebbe essere la buona occasione per allungare in graduatoria. Le statistiche di questo avvio di stagione dicono che è Saronno ad avere il migliore rendimento (sia in pedana di lancio, sia nel box di battuta), ma Bollate possiede le “slugger” migliori. I due ricevitori della nazionale azzurra, Marta Gasparotto ed Elisa Cecchetti, infatti, guidano le classifiche di media battuta, punti segnati, punti battuti a casa e sembrano attraversare un ottimo momento di forma. Sulla loro capacità di essere incisive in attacco, al momento, si basa molto il rendimento di tutta la squadra. D contro Bussolengo, squadra decisamente diversa da quella che ha dominato le ultime stagioni, sta pagando molto la giovane età del proprio roster: in numeri, impietosi, stanno lì a dimostrarlo, in ogni graduatoria di rendimento.

Classifica: Mkf Bollate 875; Inox Team Saronno 750; RheaVendors Caronno 500; Bussolengo Softball 250; Metalco Thunders Castellana 125.

08082020