SARONNO – Ancora un pedone investito a Saronno: è successo ieri alle 18.30 in via Brodolini, è una traversa di via Avogadro al periferico ma popoloso quartiere Matteotti.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese, oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina. L’equipaggio della Cri si è preso cura della ferita, una donna di 59 anni abitante nelle vicinanze: dopo gli iniziali momenti di concitazione, la saronnese si è presto ripresa e le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. E’ stata comunque trasferita all’ospedale cittadino per essere medicata e per essere sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso. Intanto i militari dell’Arma si sono occupati di compiere tutti i rilievi del sinistro, al fine di accertare le effettive responsabilità e ricostruire dunque la precisa dinamica dell’accaduto.

(foto archivio: ambulanza della Cri ed una pattuglia dei carabinieri durante un intervento per un incidente stradale a Saronno)

09082020