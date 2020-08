VARESE – CISLAGO “Non accettiamo lezioni di moralità e di buona amministrazione da Luciano Lista e difendiamo il buon lavoro svolto dal nostro assessore Fabio Paticella dal 2017 ad oggi”.

Inizia così la nota di Forza Italia Varese in riferimento ai rapporti tesi in consiglio comunale a Cislago.

“Respingiamo con forza al mittente provocazioni lanciate a mezzo stampa da chi cerca ed ha ha già cercato in passato con cambiamenti di schieramento e di partito di destabilizzare l’azione amministrativa e il buon nome del nostro assessore Paticella in primis e dell’intera giunta cislaghese. Non ci prestiamo a giochi di palazzo ne ora né mai ed anzi chiediamo con forza anche una presa di posizione netta del sindaco Cartabia nel merito di queste ultime speculazioni politiche e personali verso Fabio Paticella.

Il nostro obiettivo è di restare fedeli all’alleanza che dal 2016 sta governando la città ma pretendiamo da tutti chiarezza e prese di posizione coerenti e non ricattatorie o denigratorie verso nessuno.”