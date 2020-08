SARONNO – “Il Segretario della Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania, Sala Claudio, dalla notoria eleganza verbale e scritta, mi riprende a voce alta per le mie critiche all’amministrazione uscente, argomentando che le mie opinioni tentano di distrarre dalla pochezza del mio programma col ricorso all’uso dell’offesa. Pertanto, mi invita ad iniziare un percorso formativo ed interpreta le mie dichiarazioni come derivanti da rabbia interiore mista ad invidia, inneggiando alla libertà,

Il Sala Claudio è un veggente: conosce a menadito il mio programma e lo trova poca cosa; come possa averlo letto – salvo che per ispirazione via etere – è un mistero, visto che il testo, di oltre 40 pagine e del continuo confronto con i candidati e sostenitori delle mie liste, non è stato ancora né stampato, né pubblicato, ma solo sommariamente ripreso dei miei discorsi.

Quando il Sala lo avrà compulsato diligentemente, allora lo potrà sensatamente criticare; altrimenti, le sue osservazioni premature su ciò che non può conoscere appartengono alla più vieta ed irrazionale denigrazione frutto di inesausto pregiudizio. La logica ha le sue regole…

Quanto alle presunte offese (peraltro nemmeno smentite): il Sala se ne duole, ma mi è maestro in ciò, posto che il portavoce del suo partito definisce latrati le opinioni degli avversari; per chi parte da simili presupposti, qualunque espressione usata dai nemici costituisce un’offesa, un crimine di lesa maestà.

Continui pure a pensarla così, ce ne siamo fatti una ragione; ma non invochi, però, contestualmente il confronto con chi latra: è solo ipocrisia.

Quanto al percorso formativo da iniziare, espressione elegante dietro la quale il Sala mi dà dell’ignorante, mi permetto di ricordargli che certamente è vero che in tutta la vita c’è da imparare e che ci si deve aggiornare; io, come tutti, imparo dalla nascita ed ho un percorso formativo ben delineato dal mio curriculum, che comprende gli studi e le esperienze professionali ed amministrative della mia vita. Provi il Sala a confrontarlo con il suo e soprattutto quello del suo candidato Sindaco; così vedrà chi deve iniziare il percorso formativo (o, più correttamente, è bene

che lo completi).

Se il libro di testo è quello consigliato dal Sala, cioè la relazione di fine mandato, gli assicuro che l’ho letta per bene e che mi sono reso conto di quante parole siano state spese per mascherare il

quasi nulla; completi anche lui il suo percorso formativo andando a rivedere quanto compiuto da me in due amministrazioni, oltre 40 milioni in opere pubbliche realizzate; fatti, non parole.

Da ultimo, apprezzo la preoccupazione del Sala per le mie condizioni interiori, guastate, a suo dire, da rabbia e invidia; stia sereno: se mi accorgessi di avere cotante turbe, mi rivolgerei subito a) laicamente, alle cure di un bravo psicologo; b) cattolicamente, ad un saggio sacerdote per la confessione. Di certo, starei ben alla larga da chi, a totale spropòsito, invoca “Viva la libertà”, sacra parola sulla quale non è lecito scherzare.

Un periodo di riposo feriale, per quanto breve, gioverà al Sala per meglio riflettere; buona vacanza.”

