SARONNO – Appuntamento “fuori programma” questo pomeriggio, dalle 14, per l’Inox Team Saronno che, osservato ieri il riposo nel sesto turno del campionato di softball serie A1, è di scena a Castelfranco Veneto per la prima partita del settimo turno (che per il calendario ufficiale, dopo i rinvii per l’emergenza coronavirus e la partenza quindi ritardata della stagione agonistica, sarebbe la 1′ giornata di andata) contro le locali Thunders Castellana, attualmente ultime in graduatoria in coabitazione con Bussolengo. Un doppio incontro che vede le saronnesi della manager Giovanna Palermi nel chiaro ruolo di favorite. Per Saronno l’occasione di riavvicinare la capolista Mkf Bollate, in attesa dello scontro diretto di fine mese.

Risultati 6′ turno;: Thunders Castellana-Rheavendors Caronno 1-0, 1-4; Mkf Bollate-Bussolengo 2-1, 7-5; ha riposato Inox Team Saronno. Classifica: Mkf Bollate 900; Inox Team Saronno 750; Rheavendors Caronno Pertusella 500; Bussolengo e Thunders Castellana 200.

Prossimi incontro il 22 agosto con Rheavendors Caronno-Bussolengo, ed il 23 agosto per Inox Team Saronno-Mkf Bollate.

(foto archivio)

09082020