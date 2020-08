SARONNO – Un altro week-end estivo si è concluso: un’occasione di ritrovo per le famiglie e i gruppo di amici nell’area pic-nic del parco Lura. E, ancora una volta, torna il problema del degrado: a dargli voce è Franco Casali, consigliere comunale di [email protected] Su segnalazione di un cittadino, pubblica un video a testimonianza ed esorta l’amministrazione a disporre i vigili per salvaguardare l’area verde più importante di Saronno.

Raccolgo volentieri la segnalazione del Signor Santoro pubblicando il video da lui girato al Parco del Lura: è uno spettacolo veramente desolante vedere tutte queste cartacce e immondizie sparse qua e là, i bidoni strapieni, le bottiglie e i rifiuti abbandonati sui tavoli da picnic. E’ una cosa da incivili, soprattutto per le tante persone che quando vanno in montagna o in campagna eventuali rifiuti se li riportano a casa per smaltirli come si deve.

Questa è l’area verde più importante di Saronno per estensione e regolare frequentazione da parte di famiglie con bambini, adulti, ragazzi e soprattutto dalle persone che non possono permettersi il lusso di una vacanza al mare o ai monti.