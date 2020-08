SARONNO – Al momento in Lombardia nessun ripescaggio è stato previsto dalla Prima categoria alla Promozione: la brutta notizia per dirigenti e tifosi del Fbc Saronno viene dal sito specialistico paolozerbi.com, dove si rivelano le ultime mosse del Crl, il Comitato regionale lombardo della Federcalcio in vista della prossima stagione che, covid permettendo, dovrebbe partire a settembre.

In sostanza il Crl non ha incrementato i posti disponibili in Promozione, confermando invece i 6 gironi a 16 squadre dell’anno scorso (si parlava di passare a 18, per accontentare appunto le formazioni desiderose di salire), per 96 squadre complessive. Considerando che, per effetto della sospensione dei campionati 2019-2020, non sono state previste retrocessioni, non vi sarebbe alcun posto per eventuali ripescaggi, con buona pace de Fbc Saronno, che è al primo posto della classifica per eventuali ripescaggi. I biancocelesti, che peraltro in questi giorni hanno costruito una squadra in grado di ben figurare anche in Promozione, sarebbero condannati a disputare un’altra stagione in Prima categoria.

Su paolozerbi.com la situazione anche per quanto riguarda l’Eccellenza (in zona per ora c’è solo l’Ardor Lazzate), dove sono stati previsti 4 ripescaggi.

