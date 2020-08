SARONNO – Due ciclisti feriti, in due incidente avvenuti domenica a Saronno. Primo episodio alle 11.30 in via Giuliani al quartiere Matteotti: è stato investito un ciclista di 44 anni. Sul posto è accorsa una ambulanza della Misericordia Arese, il cui equipaggio si è preso cura del ferito, per il quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Ha riportato alcune contusioni ma si è ben presto ripreso. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale, gli agenti hanno eseguito tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica di quanto successo è mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Secondo episodio alle 20.45 domenicali, in via Volta: per una caduta dalla bici è rimasto contuso un 23enne. E’ arrivata una ambulanza della Croce rossa di Garbagnate Milanese che ha provveduto al trasferimento del ferito all’ospedale di Saronno, il contuso è comunque riportato solo lievi escoriazioni. Una pattuglia dei carabinieri si è occupata di tutti i rilievi.

(foto archivio)

