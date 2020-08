SARONNO – “Il partito Fratelli d’Italia risponde alle nostre libere dichiarazioni chiamandoci “pseudo lista” dichiarandosi “perplessi” e invitandoci a un “ripasso in materia di politica”. Sono termini simili a quelli che il partito “Lega Nord per l’indipendenza della Padania” ,col signore Sala Claudio, scriveva all’avvocato Pierluigi Gilli”.

Inizia così la nota di Saronno Popolare la civica di centrodestra che ha espresso sostegno a Pierluigi Gilli.

“Non potendo attaccare l’operato di Pierluigi Gilli, che il partito “Alleanza Nazionale”, erede dell’odierno partito “Fratelli d’Italia”, ha appoggiato quando era Sindaco della città, usa temi nazionali e addirittura di “valori tradizionali del centrodestra”.

Quando si parla di valori tradizionali ricordo il vecchio motto “Dio patria e Famiglia” caro ai gruppi di destra, come si dichiara il partito “Fratelli d’Italia”. Rammenti a loro che la leader nazionale Meloni Giorgia (che dal palco ricorda di essere “cristiana”) ha una figlia ma non mi sembra sia sposata in Chiesa e nemmeno altrove, cosa che invece Matteo Salvini ha fatto, divorziando, facendo poi una figlia con un’altra donna il tutto mentre si dichiarava favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere, frequentava i centri sociali e fondava il gruppo “Comunisti padani”. Non parliamo di Silvio Berlusconi, sposato e divorziato due volte. Non entro nel merito del resto. Come vede il partito che parla di “valori tradizionali” deve fare una certa riflessione interna a se stesso e ai suoi alleati.

Visto che si cita il partito “+Europa” e si vuole continuare a fare un riesame ideale e non saronnese, ricordo che la signora Emma Bonino è stata eletta Commissario Europeo proprio dal centrodestra e lo stesso centrodestra ha più volte mandato in tv come suo rappresentante Marco Pannella. All’epoca andavano bene e oggi no? Vogliamo vedere quanti esponenti di centrodestra sino favorevoli all’aborto? Ricordo il ballottaggio di Gela dove un partito di centrodestra era alleato col PD, come si vede la politica va ripassata bene anche da voi. Non dimentichiamo lo scandalo della villa di Montecarlo del leader di “Alleanza Nazionale” Gianfranco Fini, anche li erano in ballo i valori tradizionali del centrodestra? Sanno ad esempio che sullo Ius Soli lo stesso Berlusconi Silvio ha espresso parere positivo così come sulle unioni omosessuali? Le stesse unioni che l’assessore Tosi Gianangelo commentava dicendo “nessuna obbiezione che due persone dello stesso sesso vogliano regolamentarsi”, anche questo è un valore del centrodestra?

Ma torniamo appunto a Saronno per cortesia, e ricordiamo che fu proprio la mozione sullo Ius Soli a costringere il consigliere Indelicato Alfonso, di professione già insegnante consulente del Tribunale di Milano, alle dimissioni.

Ancora vogliono che noi ripassiamo la politica e gli ideali? Il Sindaco che non indossa la bandiera del tricolore gli fa piacere e li rappresenta coerentemente? Cos’è la “Padania libera e indipendente” per il partito “Fratelli d’Italia”? L’Assessore Guaglianone Gianpietro è realmente convinto che il Sindaco Fagioli Alessandro sia il miglior rappresentante del centrodestra e lo rappresenta totalmente? Siate sinceri e coerenti poi potrete criticare noi”