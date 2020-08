SARONNO – “Da operatore dello spettacolo apprezzo tantissimo l’operato del sindaco di San Fratello che si è adoperato nella direzione giusta. Il marketing territoriale è alla base dell’attrattiva turistica e dell’interesse economico comunale. Al Pacino cittadino onorario della città siciliana porterà notorietà e una visita della star di Hollywood, magari accompagnata dal recupero delle abitazioni originarie della famiglia, può fare solo che bene all’economia del paese. Ha fatto lo stesso Gioia del Colle con Sylvester Stallone e grazie a questo, il paese d’origine di “Rocky” è stata location dello spot di “Dolce e Gabbana“ con le sorelle Stallone protagoniste portando un introito decisamente elevato nelle casse del Comune che per 6 giorni è stato main set”. Così il regista, produttore e politico saronnese Luciano Silighini Garagnani.

Dal profano al Sacro, Saronno è il paese di origine della famiglia di San Papa Pio XI che visse tra la nostra città e Caronno, di questo si parla poco. Molti sono gli sportivi,i giornalisti, gli scrittori nati a Saronno come la giovane Randa Ghazy, egiziana di origine, musulmana di religione che è di per se un ponte per conoscere una cultura con cui oggi in modo non anacronistico ci dobbiamo rapportare. Non dimentichiamo che lo stesso Silvio Berlusconi è originario della città degli amaretti. Saronno ha figure storiche troppo spesso dimenticate; storie che la legano in maniera inscindibile alla nostra Patria. Chi non apprezza la grandezza di Leonardo nel quadro “Dama con l’ermellino“, dove la nobildonna Cecilia Gallerani feudataria di Saronno, incanta col suo sguardo perso verso qualcuno che la coglie all’improvviso? A Bologna ad esempio hanno fatto mostre permanenti, convegni e perfino fatto richiesta al Louvre per avere nella città felsinea la Gioconda che secondo la tradizione venne iniziata nella casa dei miei avi, i conti Felicini, nel loro palazzo di via Galliera.

