SARONNO – Si è avvicinata alla capolista Mkf Bollate, vincendo le due partite della domenica pomeriggio, l’Inox Team Saronno che a Castelfranco Veneto ha incontrato e battuto le locali Thunders Castellana, fanalino di coda della graduatoria del girone. Si è trattato dell’anticipo del 7′ turno del campionato di A1 (che dopo i rinvii per l’emergenza covid, per il calendario ufficiale è il posticipo della prima di andata).

La cronaca – Due partite vinte nettamente dalle saronnesi, quelle di Castelfranco: Inox Team trascinata dalle lanciatrici, nella prima partita Alice Nicolini con 8 strike out, e nella seconda da Veronica Comar con 10 strike out. In gara 1 Thunders in grado di controbattere solo al primo inning, poi il crescendo del Saronno. Che ha via via preso il largo pure in gara 2.

Metalco Thunders Castellana–Inox Team Saronno 2-9 (manifesta alla sesta ripresa); 2-8. Classifica: Mkf Bollate 900; Inox Team Saronno 800; Rheavendors Caronno 500; Bussolengo 200; Metalco Thunders Castellana 182.

(foto archivio: la lanciatrice saronnese Veronica Comar)

10082020