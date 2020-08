LIMBIATE – Dopo l’area cani a Pinzano, in via Bramante, l’amministrazione limbiatese sta per realizzare un’altra zona dedicata agli amici a quattro zampe, questa volta a Villaggio Giovi.

E lo farà nell’area verde tra via Missori e via Piemonte, dove il progetto prevede, oltre che l’area cani, l’ampliamento dello spazio dedicato alla sosta dei veicoli: all’incirca un centinaio di metri quadrati dell’area prima a verde verranno, infatti, trasformati in sede stradale per ospitare 50 posti auto (a fronte dei 15 attuali). “In questo modo – spiegano dal comune – verranno risolti gran parte dei problemi legati alle soste indisciplinate e pericolose per la viabilità”.

L’amministrazione ha investito poco meno di 100.000 euro: i lavori termineranno a fine agosto.

11082020

(nella foto: lavori in corso in via Missori)