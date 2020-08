SARONNO – Ottime notizie per Saronno ed il Saronnese, sul fronte dell’emergenza covid: nell’ultima settimana, i dati sono aggiornati a ieri sera, non si è registrato neppure un nuovo contagio.

Ecco il quadro della situazione, con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 243

Uboldo 24

Origgio 35

Caronno Pertusella 107

Gerenzano 32

Cislago 37

Ieri in Lombardia si sono contati solo 31 nuovi positivi di cui sei debolmente positivi. Non ci sono nuovi decessi, mentre aumentano anche i “guariti e dimessi” (+72) e calano i ricoveri – stabili quelli in terapia intensiva e diminuiscono di 5 quelli in terapia non intensiva. Ieri, a livello di province, solo 4 nuovi contagi a Milano, ben 16 meno dell’altro ieri. Monza-Brianza si è passati da 6 a 2, mentre si è verificato un +0 per Varese, Sondrio, Lecco.

Sempre ieri, mentre la provincia di Varese segnala zero nuovi contagiati, Monza-Brianza ne ha rilevati ancora due. Uno di questi è di Cesano Maderno: la località, infatti, passa da un numero complessivo di nuovi contagiati da inizio pandemia di 230. Stabile invece Limbiate, seguita dalle località in provincia di Varese – Saronno, Tradate e Caronno Pertusella.

11082020