Covid, Ats rassicura: “Non si rilevano segnali di riaccensione dell’epidemia”. Ecco i dati

SARONNO – VARESE – COMO – Alla data dell’8 agosto 2020 sono stati riportati, nel Sistema di sorveglianza del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS Insubria, 8.025 casi, +39 rispetto al 01/08/20 e, rispettivamente, +20 in provincia di Varese e +19 in provincia di Como.

Sul totale degli 8.025, i casi attualmente positivi sono il 4,2%, i guariti l’80,5% e i deceduti il 15,3% (al 1° agosto erano rispettivamente il 4,6%, l’80,1% e il 15,3%)

L’incidenza settimanale in ATS, nelle ultime quattordici settimane, si è ridotta passando da 41,7 a 2,6 per 100.000 abitanti

L’ultima settimana osservata (2 – 8 agosto) segue di circa 2 mesi la terza fase di apertura delle attività lavorative del 4 giugno: non si rilevano segnali di riaccensione dell’epidemia ma le oscillazioni tipiche di una condizione endemica.

Si segnala che in Lombardia i casi con tampone positivo, successivi a screening sierologico, risultano, nel report del giorno 8 agosto, 9 su 80 (=11,3%).

Rimangono valide, particolarmente in questo periodo estivo dedicato alle vacanze, le misure suggerite ormai da mesi per il contenimento della diffusione del virus: distanziamento sociale, uso di mascherina e igiene accurata delle mani. Si ribadisce anche l’importanza di dare tempestiva comunicazione al medico curante della comparsa di eventuali sintomi suggestivi per Covid-19.