SARONNO – Dopo “le bimbe di Fagio“ è arrivata una seconda pagina instagram con meme e battute sulla politica saronnese e le imminenti elezioni amministrative in programma il 20 e 21 settembre.

Si chiama “Pronto Saronno” una “citazione” del servizio “pronto Augusto” lanciato agli esordi della campagna elettorale dal candidato sostenuto da Pd, [email protected] e dalla civica Airoldi sindaco per ascolta i propri elettori.

Pronto Saronno ha esordito con 6 post ma conta già diversi follower nel mondo politico saronnese. Anche in questo caso ce n’è un po’ per tutti da Francesco Banfi Batman, agli scherzi telefonici di Fagioli ad Airoldi e persino per la direttrice de ilSaronno Sara Giudici e la sua rubrica “Il tempo di un caffè”.

Insomma un profilo da tenere d’occhio come stanno già facendo molti candidati non a caso nelle presentazione il “Pronto Saronno” chiede proprio questo: “Seguiteci che ci facciamo 2 risate per le vicende politiche saronnesi”.