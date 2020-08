CASTRONNO – Sono i carabinieri della Compagnia di Saronno, le cui competenze di estendono anche a quella zona, ad indagare sul tragico episodio, dai contorni ancora da chiarire, avvenuto questa mattina in una villetta di via Cavour a Castronno. Lei, 48 anni, e lui di 45 sono stati trovati al pian terreno dell’abitazione dalle figlie di 12 ed 8 anni. La donna era ormai deceduta, l’uomo in fin di vita: le bimbe sono riuscite a dare l’allarme, il papà è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale di Circolo di Varese.

Cosa è successo? Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia saronnese: sia l’uomo che la donna non evidenziavano ferite, le cause del decesso sono ancora da chiarire. Sul posto è interveuto anche il medico legale, per un esame del cadavere della donna. Assieme al sostituto procuratore Luca Petrucci, c’era anche il comandante della tenenza carabinieri di Tradate, il tenente Sebastiano De Janello.

(foto archivio)

11082020