Ospedale Saronno: ecco come prenotare per il centro prelievi

SARONNO – L’ospedale di Saronno informa che l’accesso al centro prelievi dell’ ospedale di Saronno è regolamentato mediante prenotazione. La prenotazione può avvenire con le seguenti modalità:

– con i servizi di prenotazione online (https://prenotasalute.regionelombardia.it/prenotaonline/);

– utilizzando l’app SALUTILE prenotazioni sullo smartphone;

– telefonando ai numeri 800.638.638 (numero verde da rete fissa) o 02.99.95.99 (da rete mobile) del contact center regionale, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 esclusi i festivi;

In ogni caso è necessario che all’arrivo al centro prelievi l’utente presenti la ricevuta della prenotazione (ricevuta via e-mail o SMS su smartphone).

L’accesso al centro prelievi può avvenire dalle ore 7,30; non si può accedere con anticipo maggiore di 10 minuti rispetto all’ora stabilita mediante prenotazione.

È previsto l’accesso diretto al centro prelievi (senza prenotazione), dalle ore 8,00 alle ore 10,30 solo nei seguenti casi:

– utenti con priorità della prestazione U;

– utenti con prestazioni esclusivamente in solvenza;

– consegna di campioni biologici non ematici (es. urina, feci) se non è contestualmente richiesto il prelievo di sangue o di altro materiale biologico (es. secreto faringeo o nasale).

Per le richieste di curva da carico di glucosio telefonare al numero 029613271 (da lunedì a venerdì feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,00); per le richieste di immunofenotipo telefonare al numero 029613271 (da lunedì a giovedì feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,00).

(foto da archivio)

10082020