SOLARO – Malore in via Mazzini a Solaro: alle 3 dell’altra notte è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, a seguito della segnalazione al 118, da parte di alcuni passanti, di una persona in difficoltà. I soccorritori hanno trovato un 24enne che stava male: il ragazzo era alle prese, così è stato diagnosticato, con uno stato di intossicazione etilica.

Niente di particolarmente grave comunque; si è ben presto ripreso anche se la decisione finale da parte dell’equipaggio dell’autolettiga è stata quella di trasportarlo all’ospedale di Saronno, per tutti gli accertamenti del caso e per essere trattenuto in osservazione sino a quando si fosse completamente rimesso.

(foto archivio: una ambulanza in servizio notturno sul territorio del Saronnese; nel corso di questa estate post lockdown per l’emergenza coronavirus sono stati già eseguiti numerosi interventi per problematiche come quella dell’altra notte a Solaro, tutte per fortuna con esito positivo, e dunque senza gravi conseguenze)

11082020