UBOLDO – Unico caso di nuovo contagio al covid che si è registrato ieri in zona ieri è quello che riguarda Uboldo. Dunque, +1 che porta il totale in paese a 25 persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia.

Ieri ancora nessun decesso per la Lombardia, che ha festeggiato quattro giorni a +0. Rispetto al giorno prima i nuovi contagi sono però raddoppiati: 68 contro i 31. Dieci nuovi ricoverati generici e uno in terapia intensiva intensiva, ma aumentano anche i guariti che raggiungono le 101 unità. A livello provinciale mentre Lodi non rileva nuovi casi di coronavirus e le province di Lecco, Cremona, Pavia e Sondrio si fermano ad un +1 ciascuno, le province Varese e Monza-Brianza rilevano sei nuovi contagiati ciascuna. Si parla, rispettivamente, di un +6 e +4 rispetto ai numeri del giorno prima. Buone notizie per Bergamo, i cui numeri scendono: +2 nuovi contagiati ieri, quando nei giorni scorsi i numeri erano ancora tra i più alti della Lombardia. Ancora 10 nuovi contagiati a Mantova.

(foto archivio: il municipio di Uboldo)

12082020