UBOLDO – In tutta la zona, il dato è aggiornato al tardo pomeriggio di ieri, nelle ventiquattro ore si è registrato un solo nuovo caso di positività al covid, +1 a Uboldo.

Ecco il riepilogo generale con il numero delle persone contagiate dall’inizio della pandemia (fra parentesi il dato dell’altro ieri in caso di variazioni):

Saronno 243

Uboldo 25 (24)

Origgio 35

Caronno Pertusella 107

Gerenzano 32

Cislago 37

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 23

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Ieri ancora nessun decesso per la Lombardia, che ha festeggiato quattro giorni a +0. Rispetto al giorno prima i nuovi contagi sono però raddoppiati: 68 contro i 31. Dieci nuovi ricoverati generici e uno in terapia intensiva intensiva, ma aumentano anche i guariti che raggiungono le 101 unità. A livello provinciale mentre Lodi non rileva nuovi casi di coronavirus e le province di Lecco, Cremona, Pavia e Sondrio si fermano ad un +1 ciascuno, le province Varese e Monza-Brianza rilevano sei nuovi contagiati ciascuna. Si parla, rispettivamente, di un +6 e +4 rispetto ai numeri del giorno prima. Buone notizie per Bergamo, i cui numeri scendono: +2 nuovi contagiati ieri, quando nei giorni scorsi i numeri erano ancora tra i più alti della Lombardia. Ancora 10 nuovi contagiati a Mantova.

(foto archivio: cerimonia davanti al palazzo municipale di Uboldo)

12082020