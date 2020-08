GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione della società Econord riguardo alla pulizia di tombini e caditoie nei sottopassi e zone in cui i temporali hanno provocato problemi di allagamento. Data la frequenza dei temporali estivi e le allerte meteo imminenti, l’amministrazione ha deciso di ricorrere ai ripari – in paticolare, per i problemi verificati sulle strade pubbliche e nel nuovo sottopassaggio di Gerenzano, oltre che in cantine e strate private.

“Si informa che nei prossimi giorni la società Econord procederà ad una pulizia di tombini e caditoie nei sottopassi e nelle zone dove si sono verificati problemi di allagamento strade dovuti a temporali eccezionali avvenuti nell’ultimo periodo. La società Econord, che opera su più Comuni, sta ancora gestendo numerose richieste e di uguale urgenza in altri Comuni.

Sì tratta di un intervento di carattere particolare, anche a seguito degli eventi metereologici di straordinaria portata che ha visto coinvolti tutti i Comuni della zona.

Si ringrazia per la collaborazione.”

(foto d’archivio)

