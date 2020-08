SOLARO – Invasione annunciata al Parco delle Groane per i picnic di ferragosto. L’ente parco ha definito le regole, “aiutaci a tenere pulito!”

In caso di picnic rispettate le regole (anche di distanziamento sociale) e soprattutto aiutateci a tenere il Parco pulito raccogliendo tutti i rifiuti prodotti. Le norme per fare i picnic nel Parco sono contenute al Capo VI, articolo 19 del “Regolamento per le attività di tempo libero e per l’accesso” che, per intero, potete trovare anch’esso sul nostro sito nella sezione “regolamenti”.

Occupazione di suolo pubblico – picnic (quali ad esempio piste ciclabili, aree picnic, parcheggio per la sosta). E’ vietata l’occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico senza autorizzazione dell’ente parco. E’ vietato accendere fuochi per il picnic nelle aree boscate e in prossimità delle stesse. E’ consentito accendere il fuoco solo con l’idonea attrezzatura (tipo barbecue) non con fuoco a terra e nelle aree predisposte (aree ristoro che trovate sulla nostra cartina scaricabile dal sito) e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell’uso. Coloro che usufruiscono di un’area pubblica per il picnic sono tenuti, prima di allontanarsi, alla raccolta dei rifiuti prodotti, lasciando il suolo sgombro da qualsiasi tipo di spazzatura.

12082020