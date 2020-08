SARONNO – Il Tassello invita i cittadini a giocare insieme in piazza La Malfa, a partire da mercoledì 12 agosto. L’evento organizzato dall’associazione saronnese porta il nome di “Ludoteca in Piazza”: ogni settimana, alle 21.30, i partecipanti si sfideranno in un diverso gioco da tavolo sempre nel rispetto delle normative anti-covid. Ad aprire l’evento, il 12 agosto sarà scopone, per poi cedere il testimone a Nomi in Testa nella serata di mercoledì 19 agosto. Con il sostegno dell’associazione Risiko Club Monzamici, il 26 agosto sarà una serata dedicata al celebre gioco da tavolo per la conquista dei continenti, Risiko!.

L’iniziativa si concluderà il 2 settembre, quando, alle 21, tutti saranno chiamati a rispondere alle domande del quizzone di cultura generale.

Per la partecipazione, non è necessario iscriversi anticipatamente, ma sarà sufficiente presentarsi in piazza La Malfa e richiedere l’iscrizione dalle 20.30 alle 21.30 del giorno stesso. E’ necessario essere tesserati a Il Tassello per partecipare ai tornei – il costo della tessera è di 5 euro e prevede una consumazione omaggio.

(foto d’archivio)

11082020