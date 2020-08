SARONNO / TRADATE / GROANE – “Flusso in quota tendente a disporsi da ovest-sudovest, per l’avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica. Dal pomeriggio-sera di oggi 12 agosto, e per la giornata di domani 13 agosto, previste condizioni di instabilità, con precipitazioni che tenderanno tra la notte di oggi 12 agosto e domattina ad estendersi da ovest a Elest a gran parte della regione: maggiormente interessata la fascia alpina e prealpina e i settori di pianura occidentale, meno interessata la bassa pianura orientale”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Le precipitazioni risuteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente possibili anche di forte intensità. Fenomeni in attenuazione e in parte esaurimento in tarda serata. Venerdì 14 agosto previste condizioni di instabilità, con precipitazioni in mattinata sparse, tendenti a diffuse dalla seconda parte della giornata.

La previsione per venerdì 14 agosto sarà rivalutata dal Centro funzionale nella mattina di domani 13 agosto.

