Origgio e la Lega del Saronnese per l’ultimo saluto a Silvano Virmilli. Il ricordo di Pierangela Vanzulli

ORIGGIO – Gli amici di sempre, i concittadini ma anche tanti esponenti della Lega di Origgio e del Saronnese dalla città degli amaretti a Gerenzano, si sono stretti stamattina nella chiesa parrocchiale per l’ultimo saluto a Silvano Virmilli ex assessore e consigliere comunale.

Silvano Virmilli 77enne ex consigliere ed assessore oltre che storico militante della Lega. Virmilli che per lungo tempo ha vissuto a Saronno è stato uno delle colonne della Lega di Origgio. Era stato assessore all’istruzione e ai Servizi Sociali con l’allora primo cittadino Luca Panzeri che lo ricorda con affetto:”Era una persona buona e laboriosa. La sua scomparsa è una perdita”.

Tra i presenti alle esequie anche il vicesindaco di Saronno e storico esponente della Lega di Gerenzano Pier Angela Vanzulli che in una breve nota ricorda con affetto Virmilli.

Quando arrivando in Chiesa ho visto un cesto di rose gialle con scritto Lega Lombarda, mi sono emozionata ed allo stesso tempo commossa. Silvano Virmilli, lo conoscevo da una vita, da sempre. Vorrei ricordare di lui prima di tutto l’uomo serio, buono, disponibile. Volendo sdoganare un modo di dire che non si usa più “una persona per bene”.

Poi vorrei anche scrivere del leghista, nell’accezione più vera, pura, della parola che contiene una vita spesa per un’ideale.

Nelle mie tante campagne elettorali quando avevo bisogno lo andavo a trovare, lui e la Bianca.

Grazie, grazie per il sostegno, per la vicinanza e per il loro modo di esserci stati sempre.