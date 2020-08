SARONNO – Giornata di cantiere ieri in via Primo Maggio che, per la prima volta, è stata chiusa per permettere i lavori di pulizia del ponte. Il passaggio è stato vietato, sia da via Carcano, sia da via Novara, bloccando completamente l’accesso da una delle principali vie di ingresso alla città. A ridurre l’impatto sul traffico cittadino anche la scelta del periodo: la settimana di Ferragosto, quando il traffico si presenta come notevolmente ridotto.

Il cantiere vuole essere destinato alla riqualifica del sottopassaggio, dove già nelle scorse settimane è stata installata e resa funzionante una nuova illuminazione a led. E ieri la pulizia: i muri sono stati ripuliti con dei getti d’acqua e prodotti appositi per la rimozione delle scritte da parte degli writers.

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Dario Lonardoni. “Procede tutto secondo il crono-programma,” racconta l’assessore, “è evidente, guardando i risultati come un’opera di pulizia fosse necessaria e come i lavori abbiano avuto un buon riscontro.”

(foto: un momento della pulizia del ponte: il lato destro pulito e il sinistro ancora da fare)

12082020