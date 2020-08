SARONNO – Arriva dalla pagina Facebook di Azione! Saronno la risposta alla nota di Fratelli d’Italia che, stigmatizzando il sostegno di Saronno Popolare al candidato sindaco Pierluigi Gilli, da una connotazione “di sinistra” al partito fondato da Calenda.

Ecco il testo ufficiale condiviso dalla sezione saronnese guidata da Silvio Barosso.

In risposta a quanto scritto da Fratelli d’Italia – Sezione di Saronno, che descrive in una nota Azione Saronno come un partito “di sinistra”, ci sembra opportuno precisare che Azione difende le libertà sociali ed economiche degli individui e al contempo riconosce allo Stato il compito di proteggere i soggetti più deboli e di fornire a tutti i servizi necessari (Scuola, Salute e Sicurezza).Si tratta, in breve, dell’aspirazione del progetto europeo fin dalla sua prima ideazione”

È un programma di destra? Di sinistra? Di centro? Noi non ci prestiamo a queste semplificazioni pre-elettorali.

È utile? Giusto? Necessario? Secondo noi, assolutamente sì.

Il gruppo Azione Saronno