COGLIATE – “Prosegue la posa di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Il futuro è la sostenibilità ambientale e stiamo lavorando per farci trovare pronti”. Lo dice il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico. Anche il paese si sta dunque attrezzando al meglio per consentire alle auto elettriche, ce ne sono sempre di più in circolazione, di potersi ricaricare quando fanno sosta in paese. Non mancheranno dunque le colonnine: da questo punto di vista si sta seguendo il buon esempio che proviene anche da molte località del circondario che si sta attrezzando in questo senso.

(foto: posti auto dedicati alle auto elettriche a Cogliate. Le colonnine di ricarica sono in arrivo a Cogliate, in paese infatti si stanno posizionando diverse postazioni per le auto elettriche private, che sono sempre più numerose e sempre più richieste da parte degli automobilisti che acquistano questo tipo di vetture, che peraltro risultano molto convenienti grazie agli incentivi statali)

10082020