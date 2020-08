CERIANO LAGHETTO – Lo scorso 30 luglio il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, aveva potuto annunciare che il paese era diventato covid-free, con nessun caso attivo di coronavirus e nessuna persona in “sorveglianza” per il rischio di averlo contratto. Ieri purtroppo la situazione è cambiata: +2 nuovi casi positivi, con il totale delle persone che hanno contratto il virus salite dunque a 31, e con questi due casi “attivi” sul territorio. I “contorni” di questi nuovi contagi per il momento non sono noti.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: ill sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa)

13082020