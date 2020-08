Coronavirus, i contagi: ancora un buon giorno per la bassa comasca

TURATE / ROVELLO PORRO – Ancora un buon giorno, ieri, per la bassa comasca; ancora senza nuovi casi covid fra Turate, Rovello Porro, Rovellasca, Bregnano e Lomazzo.

Ecco il riepilogo della situazione, con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 23

Ieri è stato il quinto giorno in assenza di decessi causa Coronavirus, per la Lombardia. Stabili anche le terapie intensive, mentre i ricoverati generici sono aumentati di cinque unità nella giornata di ieri. Ieri sono stati riscontrati 102 nuovi positivi in regione, in aumento rispetto ai 68 del giorno prima. Dati provinciali: ieri è il secondo giorno con un +6 per la provincia di Varese, mentre la provincia di Monza e Brianza è passata dal +6 del giorno prima ad un +4. In aumento i numeri di Milano (ieri 29, rispetto a 21) e Mantova, che, dai 10 contagiati di dell’altro ieri, ieri è salita a 19 nuovi casi.

(foto archivio: una veduta di Rovello Porro)

