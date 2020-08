Coronavirus, i contagi: Busto sale ancora; Saronno, Varese, Tradate e Gallarate ok

SARONNO / BUSTO ARSIZIO / VARESE / GALLARATE / TRADATE – Fra i principali centri della provincia di Varese, tutti stabili ieri meno Busto Arsizio che continua a salire (stavolta +2); +0 a Saronno, Gallarate, Tradate e Varese.

Ecco il quadro della situazione (fra parentesi la variazioni del numero dei contagiati dal giorno prima):

Varese 323

Busto Arsizio 410 (408)

Gallarate 271

Saronno 243

Tradate 127

Ieri è stato il quinto giorno in assenza di decessi causa Coronavirus, per la Lombardia. Stabili anche le terapie intensive, mentre i ricoverati generici sono aumentati di cinque unità nella giornata di ieri. Ieri sono stati riscontrati 102 nuovi positivi in regione, in aumento rispetto ai 68 del giorno prima. Dati provinciali: ieri è il secondo giorno con un +6 per la provincia di Varese, mentre la provincia di Monza e Brianza è passata dal +6 del giorno prima ad un +4. In aumento i numeri di Milano (ieri 29, rispetto a 21) e Mantova, che, dai 10 contagiati di dell’altro ieri, ieri è salita a 19 nuovi casi.

