SARONNO – Ieri nessun nuovo caso positivo al coronavirus, fra Saronno e circondario: Gerenzano, Cislago, Uboldo, Origgio e Caronno Pertusella.

Ecco il riepilogo località per località col numero totale delle persone contagiate dal’inizio dell’epidemia:

Saronno 243

Uboldo 25

Origgio 35

Caronno Pertusella 107

Gerenzano 32

Cislago 37

Ieri è stato il quinto giorno in assenza di decessi causa Coronavirus, per la Lombardia. Stabili anche le terapie intensive, mentre i ricoverati generici sono aumentati di cinque unità nella giornata di ieri. Ieri sono stati riscontrati 102 nuovi positivi in regione, in aumento rispetto ai 68 del giorno prima. Dati provinciali: ieri è il secondo giorno con un +6 per la provincia di Varese, mentre la provincia di Monza e Brianza è passata dal +6 del giorno prima ad un +4. In aumento i numeri di Milano (ieri 29, rispetto a 21) e Mantova, che, dai 10 contagiati di dell’altro ieri, ieri è salita a 19 nuovi casi.

(foto archivio: una veduta del centro di Saronno)

13082020