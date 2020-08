SARONNO / CERIANO LAGHETTO / MISINTO – I dati di Saronno sono buoni da giorni ma non è finita e come da tempo sottolineano le autorità regionali e sanitarie non va abbassata la guardia; in zona il covid è ancora in circolazione e lo provano i +3 nuovi casi che ieri sono stati trovati fra Ceriano Laghetto (+2) e Misinto (+1).

Ecco il riepilogo della situazione (fra parentesi la variazione del numero dei contagiati dal giorno prima):

Solaro 71

Ceriano Laghetto 31 (29)

Cogliate 37

Misinto 21 (20)

Lazzate 44

Cesano Maderno 230

Limbiate 202

Barlassina 47

Ieri è stato il quinto giorno in assenza di decessi causa Coronavirus, per la Lombardia. Stabili anche le terapie intensive, mentre i ricoverati generici sono aumentati di cinque unità nella giornata di ieri. Ieri sono stati riscontrati 102 nuovi positivi in regione, in aumento rispetto ai 68 del giorno prima. Dati provinciali: ieri è il secondo giorno con un +6 per la provincia di Varese, mentre la provincia di Monza e Brianza è passata dal +6 del giorno prima ad un +4. In aumento i numeri di Milano (ieri 29, rispetto a 21) e Mantova, che, dai 10 contagiati di dell’altro ieri, ieri è salita a 19 nuovi casi.

13082020