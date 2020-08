SARONNO / MISINTO / CERIANO LAGHETTO – In zona ancora nuovi casi, stavolta sono segnalati nelle Groane, a Ceriano Laghetto (+2) e Misinto (+1).

Ecco il riepilogo aggiornato a ieri (fra parentesi l’eventuale variazione dal giorno prima):

Saronno 243

Uboldo 25

Origgio 35

Caronno Pertusella 107

Gerenzano 32

Cislago 37

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 23

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 323

Busto Arsizio 410 (408)

Gallarate 271

Solaro 71

Ceriano Laghetto 31 (29)

Cogliate 37

Misinto 21 (20)

Lazzate 44

Cesano Maderno 230

Limbiate 202

Barlassina 47

Ieri è stato il quinto giorno in assenza di decessi causa Coronavirus, per la Lombardia. Stabili anche le terapie intensive, mentre i ricoverati generici sono aumentati di cinque unità nella giornata di ieri. Ieri sono stati riscontrati 102 nuovi positivi in regione, in aumento rispetto ai 68 del giorno prima. Dati provinciali: ieri è il secondo giorno con un +6 per la provincia di Varese, mentre la provincia di Monza e Brianza è passata dal +6 del giorno prima ad un +4. In aumento i numeri di Milano (ieri 29, rispetto a 21) e Mantova, che, dai 10 contagiati di dell’altro ieri, ieri è salita a 19 nuovi casi.

(foto archivio: il Municipio di Ceriano Laghetto)

13082020