SARONNO / TRADATE / GROANE – “Per il pomeriggio e la sera di oggi 13 agosto si conferma la previsione di condizioni di instabilità, con precipitazioni che interesseranno

maggiormente la fascia alpina e prealpina e i settori di pianura occidentale; meno interessata la bassa pianura orientale”. A fare il punto il servizio meteo di Regione Lombardia.



Fenomeni in attenuazione in tarda serata. Per domani 14 agosto si prevedono condizioni di instabilità per gran parte della giornata, in particolare su fascia alpina e prealpina. Le precipitazioni in giornata interesseranno in parte anche i settori di pianura e di Appennino, transitando tra mattina e tardo pomeriggio da ovest ad est. In tarda serata tendenza all’esaurimento dei fenomeni. Sia per il pomeriggio-sera di oggi 13 agosto che per la giornata di domani 14 agosto, le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente possibili anche di forte intensità.

13082020