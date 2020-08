SARONNO – “Vogliamo una Saronno più aperta ad accogliere e sostenere le mille istanze dei giovani, perché per noi i veri protagonisti sono i cittadini ed i ragazzi sono il nostro futuro”.

Così Valeria Checchi, capolista di Movimento 5 stelle nella corsa elettorale a sostegno di Luca Longinotti sindaco, annuncia sui social la nascita della pagina “Giovani in MoVimento Saronno”.

“Abbiamo creato questa pagina per comunicare con voi e presentarvi le nostre idee. Avete dubbi, domande, proposte, curiosità o semplici suggerimenti?” continua la candidata saronnese.

La pagina su cui si trova la foto di Valeria Checchi con Luca Mantegazza si presenta come “portale del MoVimento 5 Stelle di Saronno interamente creato dai giovani per i giovani” nato con l’idea di “dare voce a Saronno, per una città aperta, sostenibile e partecipata”.

Del resto in una recente nota lo stesso M5s Saronno aveva rimarcato il ruolo in prima linea dei due giovani candidati “hanno collaborato attivamente alla stesura del programma del M5S con i loro suggerimenti, idee e voglia di vivacizzare e valorizzare nuovi progetti a favore della gioventù saronnese”.