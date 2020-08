Quattro feriti in 2 incidenti a Caronno Pertusella e Origgio

CARONNO PERTUSELLA / ORIGGIO – E’ complessivamente di quattro feriti il bilancio di due incidenti stradali avvenuti ieri a Caronno Pertusella e Origgio.

A Caronno Pertusella alle 14.30 lo scontro fra due autovetture nella periferica via Bergamo; a restare contuse tre donne, di 28, 27 e di 33 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, entrambe della Misericordia Arese, che si sono prese cura delle automobiliste, che per essere medicate sono state distribuite fra gli ospedali di Saronno e Garbagnate Milanese. E’ intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese per i rilievi del sinistro, obiettivo chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e mettere a fuoco le responsabilità del caso.

A Origgio alle 11.45 invece per una caduta dalla bicicletta è rimasto ferito un ciclista di 51 anni. Il fatto è successo in via I maggio, l’interessato è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato trasportato, per contusioni comunque non gravi, all’ospedale saronnese di piazza Borella.

13082020