TRADATE – ABBIATE GUAZZONE – Ha riportato diverse ferite al braccio, al torace e alla schiena il 19enne protagonista del movimentato episodio avvenuto stanotte in una villa di Abbiate Guazzone. Sul posto sono accorsi alle 4.45 i carabinieri della tenenza di Tradate parte della compagnia di Saronno chiamati per sedare una presunta lite. In realtà l’agitazione del gruppo di ragazzi era dovuta, secondo quanto emerso nelle prime ore, dall’infortunio di cui era stato vittima uno dei partecipanti alla festa. aveva sfondato una vetrata ed era rimasto ferito e si era allontanato a piedi.

Il ragazzo è stato trovato in via Publio Virgilio dove sono accorsi i mezzi di soccorso. Era semi nudo e in stato confusionale forse anche a causa dell’alcol che aveva assunto. Gli sono state prestate le prime cure (anche dall’automedica) e quindi è stato portato in codice giallo all’ospedale di Circolo.

il movimentato episodio si è concluso alle prime luci del mattino anche se i carabinieri stanno ultimando gli accertamenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

(foto archivio)