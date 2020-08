Calcio femminile, una brasiliana per le Azalee

SARONNO / GALLARATE – Una brasiliana per le Azalee, la squadra di calcio femminile di serie C condivisa fra Gallarate e Saronno, dove si allena. Il direttore sportivo Cristian Baccalini annuncia infatti l’arrivo dell’attaccante nazionalità brasiliana, che ha giocato nel Tradate femminile poi nell Acf Como e di seguito nel Lugano. Si tratta di Laisla Maydanna Diefenthaeler.

Poi torna a giocare in Brasile per una stagione, di seguito il ritorno di Laisla in Italia e gioca di nuovo a Lugano, poi Arzo e Balerna. Un elemento dunque di notevole esperienza che va ad arricchire una rosa che appare sempre più competitiva. Va dunque avanti la campagna di rafforzamento della formazione femminile delle Azalee, che vuole togliersi quante più soddisfazioni possibili nella nuova stagione agonistica, che dovrebbe iniziare a settembre.

(foto: la nuova giocatrice delle Azalee, l’attaccante brasiliana Laisla Maydanna Diefenthaeler, che è chiamata a rinforzare la formazione impegnata nel campionato di serie C)

