Calcio Juniores, l’ex FBC Saronno Federico Benedusi a un passo dalla panchina della Castellanzese

CASTELLANZA – Nessuna delle parti ha già dato l’ufficialità ma sembra ormai certo che nella prossima stagione Federico Benedusi siederà sulla panchina della Juniores della Castellanzese.

I neroverdi hanno quindi deciso di puntare forte sull’allenatore ex Canegrate e Osl che, nell’ultima stagione nella categoria Juniores Regionale Fascia A Under 19, ha condotto un ottimo campionato alle spalle delle più quotate: Alcione, Varesina, Rhodense, Fenegrò, Morazzone, Ardor Lazzate e Universal Solaro, alla chiusura anticipata della stagione i rossoblu si trovavano a quota 30 punti, a sole 5 distanze dall’ultima zona playoff utile occupata dal Morazzone.

Il nuovo tecnico guiderà la formazione Juniores nella categoria Nazionali sostituendo l’ormai ex Dario Giussani, il quale ha chiuso la stagione a quota 28 punti in 23 partite occupando la decima posizione, lontano però dalla zona playoff.

Per Federico Benedusi, nel suo passato le avventure con Lainatese, FBC Saronno, Accademia Vittuone, OSL Garbagnate, Universal Solaro, Nuova Sa.Mo. Limbiate e Canegrate.

