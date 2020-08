SARONNO – “Altro arrivo in casa biancoceleste, si tratta di Andrea Bossotti, centrocampista classe 2001, la scorsa stagione in doppia cifra con la juniores nazionale della Castellanzese. Benvenuto!” Così i dirigenti del Fbc Saronno presentano l’ultimo arrivo in casa saronnese.

Per il Fbc Saronno, primo nella graduatoria regionale di Prima categoria per eventuali ripescaggi, la pessima notizia dell’altro giorno, ovvero che nella attuale definizione dei gironi di Promozione sembra non esserci spazio ad alcun ripescaggio, e quindi a meno di clamorose novità prima della stesura dei calendari, sembra che gli “amaretti” saranno condannati a disputare anche nella prossima annata il modesto campionato di Prima categoria, uno dei livelli più bassi nella storia ultracentenaria del calcio saronnese.

14082020