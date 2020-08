Coronavirus, Rovellasca informa: il paese resta covid-free

ROVELLASCA – Il comune di Rovellasca rimane covid-free: l’Amministrazione del sindaco Sergio Zauli, come ha sempre fatto dall’inizio della pandemia, è tornata a informare i cittadini, per fare il punto in base alle ultime notizie provenienti dalle autorità sanitarie. Ed il quadro appare confortante, considerato con in paese non solo non risultano persone attualmente positive al covid ma non vi sono neppure persone in “sorveglianza” perchè potrebbero averlo contratto dopo avere avuto contatti con persone risultate positive. Sono 23 le persone di Rovellasca che dall’inizio della pandemia hanno contratto il virus, e che sono guarite; e purtroppo si sono anche verificati 5 decessi.

Invece Saronno non è più Covid-free. La città degli amaretti ha portato questo titolo per molti giorni, ieri, invece, i numeri salgono di un +1. Sempre in zona, invece, ancora stabili Caronno Pertusella, Tradate, Limbiate, Cesano Maderno.

(foto: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli. Nel corso della pandemia ha sempre tenuto informati i concittadini)

14082020