SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / TRADATE / LIMBIATE / CESANO MADERNO – Era dal 25 luglio che Saronno non vedeva nuovi contagi sul suo territorio. Ieri, ad interrompere una lunga pausa, il primo contagio, seguito subito da un secondo, rilevato oggi. Saronno passa a 245 casi totali da inizio pandemia.

In quale contesto il virus è tornato a diffondersi a Saronno? I nuovi casi riguardano anziani o giovani? Si tratta dello stesso nucleo famigliare o di persone già in osservazione? Purtroppo da parte delle autorità locali saronnesi non è giunta, da molto tempo, alcuna precisa informazione inerente alla diffusione della pandemia sul territorio.

Buone notizie, invece, per le città di Tradate, Caronno Pertusella, Cesano Maderno e Limbiate – i cui rimangono ancora invariati.

Ecco i dati dei casi di Coronavirus rilevati da inizio pandemia:

Saronno 245 (+1)

Tradate 127

Caronno Pertusella 107

Cesano Maderno: 230

Limbiate 202

Oggi, 97 nuovi casi in Lombardia, di cui 6 a Varese e 3 a Monza-Brianza.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra

(foto d’archivio)

14082020