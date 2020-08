SARONNO – Cade della bici e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ad una pensionata saronnese di 72 anni. L’incidente è avvenuto ieri alle 18 in via Ramazzotti, nei pressi della intersezione con via Pola, nella zona centrale di Saronno, alle spalle dell’ex Molino Canti.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, e la mobilitazione dei mezzi di soccorso è stata davvero immediata, sul posto sono accorse una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una della polizia locale, affiancate da una ambulanza della Croce rossa saronnese. La donna si è ben presto ripresa e le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, la decisione finale è stata comunque quella di trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese dove poter essere medicata e per tutti gli accertamenti clinici del caso.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa del comitato di Saronno per un intervento compiuto nel recente passato)

