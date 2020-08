SARONNO – Il progetto del Pedibus potrà finalmente decollare alla riapertura scolastica.

L’amministrazione comunale aveva già lanciato il progetto del pedibus e tutto era pronto per la sperimentazione alla primaria “Pizzigoni” di via Parini, ma il lockdown e la chiusura anticipata delle scuole hanno rinviato anche questo servizio.

Si è trattato però soltanto di un rinvio…a settembre, visto che la volontà è quella di riproporre il progetto alle famiglie che già avevano espresso il loro interessamento (erano un centinaio in base al questionario somministrato alle famiglie).

La scuola Pizzigoni conta circa 360 alunni e la sperimentazione riguarderà gli studenti dalla seconda alla quarta classe: il progetto ha lo scopo di accompagnare gli studenti a scuola in sicurezza, in una sorta di pulmino pedonale formato, per l’appunto, dal gruppo di partecipanti, riducendo lo smog provocato dall’alto numero di auto che ogni mattina convergono intorno al plesso.

